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Дегтярев назвал допуск России к юношескому ЧМ по футболу шагом к ее возвращению

Москва. 25 июня. INTERFAX.RU - Россия рассчитывает, что решение ФИФА допустить сборную страны по футболу к участию в ЧМ среди игроков до 15 лет станет шагом к полноценному возвращению российских команд в мировой спорт. Об этом заявил глава Минспорта Михаил Дегтярев.

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"Приветствуем решение ФИФА допустить сборную России к участию в чемпионате мира и фестивале FIFA U-15, который пройдет в Азербайджане в октябре 2026 года. Это важный шаг на пути к возвращению российских команд в международный спорт", - написал Дегтярев в своем телеграм-канале.

Ранее сообщалось, что ФИФА разрешила представителям всех ассоциаций-членов организации принять участие в первом чемпионате мира среди игроков не старше 15 лет. Таким образом, возможность выступить на турнире получает и Россия.

Местом проведения ЧМ выбран Азербайджан, чемпионат пройдет с 22 по 31 октября 2026 года.

В первом турнире примут участие только юноши, в 2027 году соревнование пройдет среди девушек. В 2028 году, опираясь на успех первых двух чемпионатов, ФИФА планирует провести два отдельных турнира – среди юношей и девушек.

Российские клубы и сборные отстранены от участия в турнирах под эгидой ФИФА и УЕФА с 2022 года.

футбол ФИФА Михаил Дегтярев
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