ФИФА разрешила России сыграть на юношеском ЧМ

Москва. 25 июня. INTERFAX.RU - Международная федерация футбола разрешила представителям всех ассоциаций-членов ФИФА принять участие в первом чемпионате мира среди игроков не старше 15 лет. Об этом говорится на сайте ФИФА.

В результате, возможность выступить на турнире получает и Россия.

Местом проведения ЧМ выбран Азербайджан, чемпионат пройдет с 22 по 31 октября 2026 года.

В первом турнире примут участие только юноши, в 2027 году соревнование пройдет среди девушек. В 2028 году, опираясь на успех первых двух чемпионатов, ФИФА планирует провести два отдельных турнира – среди юношей и девушек.

Ранее СМИ сообщали о планах ФИФА провести международный турнир в США среди игроков до 15 лет с допуском всех членов федерации.

В марте этого года московский "Спартак" сыграл в международном товарищеском турнире в Венгрии с участием французского "Пари Сен-Жермен" и итальянской "Аталанты" среди юношей и занял второе место. Турнир был организован при участии Минспорта России и Министерства иностранных дел Венгрии.

Российские клубы и сборные отстранены от участия в турнирах под эгидой ФИФА и УЕФА с 2022 года.