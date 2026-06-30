Дегтярев заявил, что суть спора в CAS между ВАДА и РУСАДА исчерпана

Москва. 30 июня. INTERFAX.RU - Суть спора ВАДА и РУСАДА в Спортивном арбитражном суде (CAS) исчерпана после принятия в РФ поправок в законодательство по антидопингу, в этом году международные эксперты должны провести аудит российского агентства, заявил глава Минспорта Михаил Дегтярев.

"ВАДА официально уведомило Минспорт России, что судебное разбирательство с РУСАДА в Спортивном арбитражном суде (CAS) будет завершено после урегулирования сторонами вопроса судебных расходов. Суть спора исчерпана", - написал Дегтярев у себя в соцсетях.

По его словам, это стало возможным после вступления в силу 24 июня новой редакции федерального закона "О физической культуре и спорте в РФ", подготовленного министерством спорта России совместно с депутатами. Изменения в части антидопингового регулирования учитывают актуальные требования Всемирного антидопингового кодекса и Кодекса ВАДА, подчеркнул Дегтярев.

"Следующее, что предстоит сделать - провести аудит РУСАДА. Это должно произойти в этом году. В октябре 2025 г. на полях X сессии Конференции сторон Международной Конвенции о борьбе с допингом в спорте мы обсуждали с гендиректором ВАДА Оливье Ниггли предстоящую работу экспертов организации", - сообщил министр.