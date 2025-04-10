Дегтярев уверен в восстановлении соответствия РУСАДА кодексу ВАДА в этом году

Москва. 10 апреля. INTERFAX.RU - Министр спорта РФ и глава Олимпийского комитета России (ОКР) Михаил Дегтярев надеется, что предстоящим летом представители Всемирного антидопингового агентства (ВАДА) посетят Москву с инспекцией, чтобы оценить улучшения в работе Российского антидопингового агентства (РУСАДА).

"Мы пригласили ту сторону, я имею в виду ВАДА, с инспекцией, с очной поездкой в этом году в Москву. Предварительно нам ответили положительно. И я жду, может быть, летом делегацию - пусть смотрят, как у нас все устроено, потому что на рабочем уровне говорят и подтверждают, что РУСАДА и наша лаборатория - лучшие сегодня вообще по всем параметрам", - сказал Дегтярев в эфире радиостанции "Серебряный дождь".

Он считает, что процесс восстановления соответствия РУСАДА кодексу ВАДА должен скоро завершиться, как и процесс признания ОКР Международным олимпийским комитетом.

"Я уверен, что в этом году мы и РУСАДА восстановим на соответствие, и Олимпийский комитет (России) будет признан - это вообще дело ближайших месяцев", - сказал министр.

По словам Дегтярева, работа в этом направлении ведется, идет дипломатический процесс.

"Мы друг друга слышим, это я могу точно сказать. И скоро будет все у нас хорошо", - заявил он.

По словам министра, необходима корректировка российского законодательства, с тем чтобы ужесточить требования по борьбе с допингом.

"Мы единомышленники и с ВАДА, и с любыми другими антидопинговыми организациями", - отметил Дегтярев.

По его мнению, "чистый спорт - это реалистично".

"И к этому надо стремиться - к чистому, честному, справедливому спорту... Когда говорят: давайте жрать допинг, потому что они тоже жрут, - это безобразие. Мы так не договаривались, и так не будет", - подчеркнул глава Минспорта.

В декабре 2019 года исполком ВАДА рекомендовал лишить РУСАДА статуса соответствия Всемирному антидопинговому кодексу и отстранить российских спортсменов на четыре года от участия в крупных международных соревнованиях.

Спортивный арбитражный суд в Лозанне (CAS) в декабре 2020 года лишил РУСАДА статуса соответствия Всемирному антидопинговому кодексу.