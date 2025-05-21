Глава РУСАДА заявила о готовности к аудиту ВАДА и восстановлению статуса

Москва. 21 мая. INTERFAX.RU - Глава Российского антидопингового агентства (РУСАДА) Вероника Логинова заявила, что организация готова к восстановлению статуса и очередному аудиту Всемирного антидопингового агентства (ВАДА).

"Я считаю, что РУСАДА на данный момент полностью готово к восстановлению (статуса). Даже те лучшие практики, которые нам рекомендовали внедрить эксперты ВАДА, мы внедрили. Я знаю, что по ряду направлений мы уже лидеры в мире", - сказала Логинова журналистам.

Ранее министр спорта РФ Михаил Дегтярев сообщил, что летом представители ВАДА посетят Москву, чтобы оценить улучшения в работе РУСАДА. Дегтярев предположил, что восстановление соответствия РУСАДА Всемирному антидопинговому кодексу может произойти уже в этом году.

По словам Логиновой, аудит ВАДА действительно должен состояться, но его даты пока неизвестны. "В любом случае мы готовы даже к внезапному аудиту, если этого захочет ВАДА", - сказала глава РУСАДА.

"Мы уже неоднократно обращались и совсем недавно направили еще одно письмо с просьбой подтвердить, что помимо замечаний к нормативно-правовой базе, никаких вопросов со стороны ВАДА нет", - сообщила Логинова.

По ее словам, РУСАДА на данный момент не получило новых замечаний от ВАДА по поводу деятельности агентства на протяжении четырех лет, а также относительно того, что необходимо еще что-то сделать для восстановления статуса.

"Я могу заверить, что в рамках компетенции РУСАДА сделало не просто все возможное, но и превзошло многие другие антидопинговые организации по ряду направлений деятельности", - заявила Логинова.

"В рамках нашей компетенции мы обеспечим коллегам из ВАДА и безопасность, насколько нам смогут помочь коллеги из других ведомств, и их прием в России. Полностью готовы и открыты к тому, чтобы показать все наши операционные процессы", - добавила глава РУСАДА.

ВАДА признало РУСАДА не соответствующим Всемирному антидопинговому кодексу в конце 2019 года.

Осенью 2022 года ВАДА провело аудит деятельности РУСАДА и составило отчет. В нем, в том числе, содержалось замечание к российскому закону "О физкультуре и спорте" в части, касающейся регулирования борьбы с допингом в спорте. Кроме того, в отчете были даны рекомендации ВАДА по совершенствованию деятельности РУСАДА. Осенью 2023 года ВАДА направило официальное уведомление о том, что РУСАДА все еще не соответствует Всемирному антидопинговому кодексу, российская сторона выразила несогласие. В ноябре 2023 года CAS (Спортивный арбитражный суд) зарегистрировал иск ВАДА по делу о несоответствии РУСАДА.

По данным Логиновой, 17-18 сентября запланировано рассмотрение в CAS дела о несогласии РУСАДА с решением ВАДА.

По ее словам, РУСАДА не согласно с позицией всемирного агентства о том, что изменение российского законодательства о спорте должно быть обязательным условием восстановления российского агентства. "С этой позицией мы идем в CAS, если он всё-таки состоится... Наказывать нас или не восстанавливать за то, что выходит за рамки наших полномочий, просто нелогично", - сказала Логинова.

При этом она подчеркнула, что РУСАДА поддерживает идею о гармонизации российского законодательства с нормами всемирного антидопингового кодекса.