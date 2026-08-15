В Сочи отложили начало футбольного матча из-за угрозы БПЛА

Москва. 15 августа. INTERFAX.RU - Начало матча между футбольными клубами "Cочи" и "Волга" на стадионе "Фишт" в Сочи в субботу вечером было отложено из-за беспилотной опасности, сообщила пресс-служба местного ФК.

"В связи с объявлением беспилотной опасности начало матча откладывается. Запуск зрителей, имеющих действующие билеты на матч, на стадион "Фишт" будет осуществляться в ранее обозначенные сроки", - говорится в сообщении.

Матч должен был начаться в 18:00 по московсому времени.