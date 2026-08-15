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ЦСКА обыграл "Факел" и поднялся на второе место в РПЛ

Москва. 15 августа. INTERFAX.RU - Футболисты московского ЦСКА со счетом 1:0 взяли верх над воронежским "Факелом" в домашнем матче четвертого тура чемпионата России.

На 71-й минуте пенальти реализовал Иван Обляков.

ЦСКА набрал 9 очков и поднялся на второе место в турнирной таблице. На одно очко московскую команду опережает "Краснодар". Ближайшие преследователи "Зенит", "Спартак", "Балтика", "Динамо" (Махачкала), у которых по 6 очков, также сыграли на матч меньше.

В следующем туре ЦСКА на своем поле сыграет с "Локомотивом", "Факел" дома" - с "Оренбургом". Эти матчи пройдут 22 августа.

Факел ЦСКА РПЛ футбол
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