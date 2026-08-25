Гандболистка сборной Москвы Баева назвала ротацию состава ключом к триумфу на Спартакиаде

Гандболистки сборной Москвы Фото: Вячеслав Прасолов

Москва. 25 августа. INTERFAX.RU - Правый полусредний сборной Москвы Юлия Баева заявила, что грамотное распределение игрового времени и активная ротация состава стали решающими факторами в победе команды на гандбольном турнире в рамках Всероссийской летней Спартакиады сильнейших.

"Большая заслуга в нашей итоговой победе заключается в правильной подготовке, за что нужно поблагодарить тренерский и медицинский штабы. Главный тренер Людмила Бодниева грамотно распределяла игровое время по ходу турнира, так что никто не остался в стороне", — сказала Баева "Интерфаксу".

"Благодаря этому мы не успевали ощутить сильной усталости по ходу Спартакиады, что позволяло нам показывать хорошие выступления в каждом новом матче. Активная ротация состава, готовность каждой из девчонок подстраховать друг друга и правильное восстановление – это как раз то, что особенно необходимо во время столь интенсивного игрового графика. Ведь по ходу турнира у команд было всего два выходных", - отметила собеседница агентства.

Также гандболистка подчеркнула, что ключом к победе сборной Москвы "стало большое желание команды достичь этой цели".

"И ради этого успеха каждая из нас была готова выложиться на максимум. Важную роль сыграла и поддержка внутри команды. Ведь даже в те моменты, когда у нас далеко не всё получалось по ходу матчей, мы не забывали о том, как важно переключать собственное внимание на каждый следующий игровой эпизод, не фокусируясь на допущенных ошибках", - сказала она.

В финале соревнований в Тольятти москвички обыграли команду Ростовской области со счетом 37:29.

"Начинать новый сезон с такой хорошей ноты особенно приятно, ведь каждая победа дарит яркие эмоции. Не секрет, что команда из Ростова-на-Дону является нашим принципиальным соперником абсолютно во всех турнирах, и каждый успех в противостоянии со столь грозным оппонентом прибавляет уверенности и даёт дополнительный заряд энергии", - заявила Баева.

"Очень благодарна всем тем, кто причастен к этой победе, и хочу сказать большое спасибо болельщикам, которые проживают абсолютно каждый момент вместе с нами!" - добавила Баева.

Для команды Москвы это вторая подряд победа на Спартакиаде после триумфа в Звенигороде в 2022 году. Баева выступала в составе столичной сборной и на том турнире.

На клубном уровне спортсменка защищает цвета московского ЦСКА.