Мирра Андреева и Андрей Рублев вышли в полуфинал US Open в миксте

Мирра Андреева и Андрей Рублев на Открытом чемпионате США по теннису Фото: AP/ТАСС

Москва. 26 августа. INTERFAX.RU - Российские теннисисты Мирра Андреева и Андрей Рублев завоевали путевку в полуфинал турнира Большого шлема US Open в миксте.

В четвертьфинале турнира в Нью-Йорке они обыграли российско-норвежскую пару Диана Шнайдер/Каспер Рууд - 4:1, 4:5 (9:11), 10:5.

Борьбу за выход в финал Андреева и Рублев поведут с парой из Чехии Каролина Мухова/Якуб Меншик.

Призовой фонд US Open в 2026 году составляет рекордные $108 млн.

Соревнования в основных сетках мужского и женского одиночных разрядов стартуют 31 августа.