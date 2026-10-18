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Дюбуа защитил титул чемпиона мира по версии WBO

Москва. 18 октября. INTERFAX.RU - Британский боксер Даниэль Дюбуа защитил титул чемпиона мира по версии Всемирной боксерской организации (WBO) в супертяжелом весе, победив соотечественника Фабио Уордли.

Поединок в Лондоне завершился во втором раунде техническим нокаутом.

В мае 2026 года Дюбуа также одержал победу над Уордли техническим нокаутом и завоевал Дюбуа защитил титул чемпиона мира по версии WBO.

На счету 29-летнего Дюбуа теперь 24 победы (23 нокаутом) и три поражения. 31-летний Уордли потерпел второе поражение в карьере при 20 победах (19 нокаутом) и одной ничьей.

бокс Даниэль Дюбуа
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