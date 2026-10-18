Поиск

Екатерина Гамова включена в Международный зал славы волейбола

Москва. 18 октября. INTERFAX.RU - Двукратная чемпионка мира Екатерина Гамова официально стала членом Международного зала славы волейбола.

Торжественная церемония прошла в Холиоке (штат Массачусетс, США).

Гамова стала первым российским волейболистом, включенным в Зал славы после Сергея Тетюхина, принятого туда в 2021 году. За свою карьеру она также дважды выигрывала чемпионат Европы, становилась победительницей Лиги чемпионов и 11-кратной чемпионкой России.

волейбол Екатерина Гамова
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости

Андрей Разин покинул пост главного тренера "Металлурга"

"Локомотив" и "Краснодар" сыграли вничью в матче РПЛ

Даниил Медведев вышел в полуфинал турнира Masters в Шанхае

Даниил Медведев вышел в полуфинал турнира Masters в Шанхае

ПСЖ с Сафоновым в составе победил "Манчестер Сити" в Лиге чемпионов

ПСЖ с Сафоновым в составе победил "Манчестер Сити" в Лиге чемпионов

ЦСКА выиграл 11-й матч подряд в КХЛ

ЦСКА выиграл 11-й матч подряд в КХЛ

World Gymnastics сожалеет в связи с невыдачей виз россиянкам на ЧМ в Роттердаме

Гол Батракова "Барселоне" не спас "Галатасарай" от крупного проигрыша в ЛЧ

Батраков забил "Барселоне" в Лиге чемпионов УЕФА

Батраков забил "Барселоне" в Лиге чемпионов УЕФА

Нидерланды отказали в выдаче виз трем гимнасткам из сборной России

Нидерланды отказали в выдаче виз трем гимнасткам из сборной России

"Формула-1" проведет гонки в Руанде в 2030-х годах

"Формула-1" проведет гонки в Руанде в 2030-х годах