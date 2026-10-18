Екатерина Гамова включена в Международный зал славы волейбола
Москва. 18 октября. INTERFAX.RU - Двукратная чемпионка мира Екатерина Гамова официально стала членом Международного зала славы волейбола.
Торжественная церемония прошла в Холиоке (штат Массачусетс, США).
Гамова стала первым российским волейболистом, включенным в Зал славы после Сергея Тетюхина, принятого туда в 2021 году. За свою карьеру она также дважды выигрывала чемпионат Европы, становилась победительницей Лиги чемпионов и 11-кратной чемпионкой России.