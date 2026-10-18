Россиянка Лысенко стала чемпионкой мира по велоспорту

Москва. 18 октября. INTERFAX.RU - Россиянка Алина Лысенко стала чемпионкой мира по велоспорту на треке в дисциплине "кейрин".

Соревнования проходят в Шанхае (Китай).

Второе место заняла немка Леа Софи Фридрих, бронзовую медаль завоевала представительница Великобритании Эмма Финукейн.

Это первое золото Лысенко на чемпионатах мира. Ранее она становилась чемпионкой Европы 2026 года в кейрине.

Российские спортсмены выступают на ЧМ в нейтральном статусе.