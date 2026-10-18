"Зенит" обыграл "Ахмат" и стал лидером РПЛ

Москва. 18 октября. INTERFAX.RU - Петербургский "Зенит" со счетом 3:2 взял верх над грозненским "Ахматом" в домашнем матче 11-го тура чемпионата России по футболу.

На 25-й минуте Лечи Садулаев вывел "Ахмат" вперед.

На 47-й минуте "Зенит" отыгрался благодаря автоголу игрока "Ахмата" Арсена Адамова. На 62-й минуте хозяева повели в счете, гол забил Максим Глушенков.

На 86-й минуте "Ахмату" удалось сравнять счет – отличился Мохамед Конате.

Однако на 90-й минуте Джон Джон забил победный для "Зенита" гол.

"Зенит" набрал 24 очка и вышел на первое место в турнирной таблице РПЛ. Ближайшие его преследователи – московские "Динамо" и ЦСКА, а также "Краснодар". У них по 22 очка, причем у "Динамо" и ЦСКА имеется очный матч в запасе.

"Ахмат" - на 13-м месте, 11 очков.