ЦСКА выиграл 12-й матч подряд в КХЛ

Москва. 18 октября. INTERFAX.RU - Хоккеисты московского ЦСКА со счетом 4:1 победили нижнекамский "Нефтехимик" в матче регулярного чемпионата КХЛ.

Встреча прошла в Москве.

В составе ЦСКА голы забили Максим Мамин (1-я минута), Максим Соркин (22), Иван Дроздов (40), Денис Гурьянов (42).

Автор гола в составе "Нефтехимика": Герман Точилкин (12).

ЦСКА выиграл 12-й матч подряд. Набрав 26 очков, команда лидирует в Западной конференции лиги. "Нефтехимик" - на третьем месте в Восточной конференции, 20 очков.