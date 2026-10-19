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"Манчестер Сити" попал под угрозу вылета из АПЛ из-за снятия очков

"Манчестер Сити" попал под угрозу вылета из АПЛ из-за снятия очков
Фото: James Gill - Danehouse/Getty Images

Москва. 19 октября. INTERFAX.RU - Английскому футбольному клубу "Манчестер Сити" грозит снятие значительного числа очков за финансовые нарушения, сообщает Daily Mail.

Согласно источникам, санкции по числу очков могут быть настолько жесткими, что они гарантируют вылет клуба из Английской премьер-лиги в Чемпионшип. В то же время сценарий, при котором "Манчестер Сити" опустится сразу во Вторую лигу (четвертый по статусу дивизион в английском футболе) оценивается как маловероятный.

Клубу также грозит существенный штраф.

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"Манчестер Сити" обвиняется более чем в 100 эпизодах нарушения финансовых правил в период с 2009 по 2018 год. Среди них: сокрытие реальных данных о зарплатах, искусственное завышение спонсорских доходов, игнорирование норм финансового фэйр-плей УЕФА и систематическое препятствование расследованию.

Расследование в отношении "Сити" ведется с 2018 года.

Клуб намерен соблюдать все правовые процедуры, но воздержится от дальнейших комментариев до полного завершения разбирательств.

В 2008 году "Манчестер Сити" был приобретен компанией Abu Dhabi United Group. После этого клуб стал гегемоном английского футбола, в частности, восемь раз выиграв чемпионат Англии.

В нынешнем сезоне команда лидирует в чемпионате Англии, выиграв во всех семи прошедших турах.

Манчестер Сити футбол Англия
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