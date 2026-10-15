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ПСЖ с Сафоновым в составе победил "Манчестер Сити" в Лиге чемпионов

Москва. 15 октября. INTERFAX.RU - Французский "Пари Сен-Жермен" со счетом 4:2 взял верх над английским "Манчестер Сити" в матче второго тура основной стадии Лиги чемпионов УЕФА. Встреча прошла в Англии.

В составе ПСЖ голы забили Дезире Дуэ (13-я минута), Усман Дембеле (15), Витинья (32), Магнес Аклиуш (63). На 90-й минуте футболист французской команды Ферран Торрес не смог реализовать пенальти.

Оба гола в составе "Сити" провел Эрлинг Холанд (53, 75).

Вратарь сборной России Матвей Сафонов вышел в стартовом составе ПСЖ и провел весь матч.

ПСЖ набрал 6 очков в двух матчах, "Манчестер Сити" - 3.

Результаты остальных матчей игрового дня:

"Фейеноорд" - "Комо" - 3:2 ЛАСК – "Ливерпуль" - 3:6

"Слован" - "Штутгарт" - 0:3

"Шахтер" - АЕК – 3:1

"Рома" - "Реал" - 3:4

"Астон Вилла" - "Фенербахче" - 6:0

"Бетис" - "Порту" – 3:2.

Манчестер Сити ПСЖ Пари Сен-Жермен Матвей Сафонов Эрлинг Холанд футбол
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