Сборная России по футболу в ноябре сыграет с Узбекистаном

Москва. 20 октября. INTERFAX.RU - Футболисты сборной России 12 ноября проведут товарищескую встречу с Узбекистаном. Об этом сообщает пресс-служба РФС.

Матч пройдет в Ташкенте.

Это будет вторая встреча сборных России и Узбекистана, первая состоялась 20 ноября 2022 года в Ташкенте и завершилась со счетом 0:0.

Национальная команда Узбекистана – участник чемпионата мира 2026 года. Прошедший в этом году ЧМ – дебютный в ее истории. На этом турнире узбекская сборная проиграла все три матча группового этапа – Колумбии (1:3), Португалии (0:5), ДР Конго (1:3).

Что касается сборной России, она отстранена от участия в официальных турнирах под эгидой ФИФА и УЕФА. В сентябре и октябре она победила в товарищеских матчах Иран (2:0), Намибию (6:0), а также сыграла вничью с Нигерией (3:3).