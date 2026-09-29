Сборная России по футболу победила Иран в товарищеском матче

Москва. 29 сентября. INTERFAX.RU - Футболисты сборной России со счетом 2:0 победили национальную команду Ирана в товарищеской встрече.

Игра прошла в Казани.

Оба гола забил Александр Головин – на 21-й и 36-й минутах.

Матч обслуживала бригада арбитров из Узбекистана во главе с Ильгизом Танташевым.

В составе российской сборной с первых минут на поле присутствовали игроки, представляющие клубы Европы. Помимо Головина из Монако, это вратарь Матвей Сафонов (французский "Пари Сен-Жермен"), полузащитник Алексей Батраков (турецкий "Галатасарай").

Полностью стартовый состав выглядел следующим образом: Матвей Сафонов, Данил Круговой, Виктор Мелехин, Игорь Дивеев, Илья Вахания, Алексей Батраков, Матвей Кисляк, Иван Обляков, Александр Головин, Константин Тюкавин, Максим Глушенков.

Во втором тайме на поле вышли Данил Пруцев, Алексей Миранчук, Наиль Умяров, Александр Соболев, Мингиян Бевеев, Лечи Садулаев.

В рамках осеннего учебно-тренировочного сбора команда России проведет еще два матча. 3 октября она сыграет с Намибией в Екатеринбурге, 6 октября – с Нигерией в Нижнем Новгороде.

В настоящее время российский футбол все еще остается под санкциями ФИФА и УЕФА, а потому может принимать участие только в товарищеских матчах.