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Сборная России сыграла вничью с Нигерией в товарищеском матче

Сборная России сыграла вничью с Нигерией в товарищеском матче
Фото: Сергей Савостьянов/ТАСС

Москва. 6 октября. INTERFAX.RU - Сборная России по футболу сыграла вничью 3:3 с командой Нигерии в товарищеском матче, который состоялся на стадионе в Нижнем Новгороде.

Счет в матче на 10-й минуте открыл нигериец Келечи Ихеаначо.

На 30-й минуте счет сравнял российский нападающий Лечи Садулаев. На 45+2-й минуте полузащитник Матвей Кисляк вывел российскую команду вперёд.

Полузащитник Алексей Миранчук на 54-й минуте забил третий гол хозяев.

На 78-й минуте нигерийский нападающий Питер Эдокполор забил второй мяч для своей сборной. На 90+4-й минуте Акор Адамс сравнял счёт.

футбол Нижний Новгород Нигерия сборная России
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