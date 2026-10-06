Сборная России сыграла вничью с Нигерией в товарищеском матче

Фото: Сергей Савостьянов/ТАСС

Москва. 6 октября. INTERFAX.RU - Сборная России по футболу сыграла вничью 3:3 с командой Нигерии в товарищеском матче, который состоялся на стадионе в Нижнем Новгороде.

Счет в матче на 10-й минуте открыл нигериец Келечи Ихеаначо.

На 30-й минуте счет сравнял российский нападающий Лечи Садулаев. На 45+2-й минуте полузащитник Матвей Кисляк вывел российскую команду вперёд.

Полузащитник Алексей Миранчук на 54-й минуте забил третий гол хозяев.

На 78-й минуте нигерийский нападающий Питер Эдокполор забил второй мяч для своей сборной. На 90+4-й минуте Акор Адамс сравнял счёт.