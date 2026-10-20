СКА уступил "Автомобилисту" в первом матче под руководством Разина

Москва. 20 октября. INTERFAX.RU - Хоккеисты петербургского СКА со счетом 1:3 проиграли екатеринбургскому "Автомобилисту" в домашнем матче регулярного чемпионата КХЛ.

В составе победителей голы забили Александр Кадейкин (22-я минута), Максим Тарасов (59), Роман Горбунов (60, в пустые ворота).

Автор гола у СКА – Владислав Семин (31).

Для СКА это первый матч под руководством Андрея Разина, сменившего на посту главного тренера петербургской команды Игоря Ларионова. Незадолго до этого Разин покинул магнитогорский "Металлург".

СКА в настоящий момент занимает восьмое место в Западной конференции, набрав 17 очков. "Автомобилист" - на седьмом месте на Востоке, 16 очков.