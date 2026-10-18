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Андрей Разин покинул пост главного тренера "Металлурга"

Москва. 18 октября. INTERFAX.RU - Андрей Разин ушел в отставку с должности главного тренера "Металлурга", сообщает пресс-служба магнитогорского хоккейного клуба.

Спорт"Металлург" отстранил главного тренера Разина от работы"Металлург" отстранил главного тренера Разина от работыЧитать подробнее

"Хоккейный клуб "Металлург" и Андрей Владимирович Разин достигли договоренности о прекращении совместной работы. Андрей Владимирович покидает пост главного тренера нашей команды по соглашению сторон", - говорится в сообщении.

6 октября стало известно, что клуб решил отстранить Разина от работы, сославшись на разногласия между тренером и игроками "как по игровым вопросам, так и по характеру взаимодействия". Этому предшествовало дисциплинарное взыскание клуба в отношении Разина за "нарушающие корпоративную этику" резкие высказывания на пресс-конференциях.

Исполняющим обязанности главного тренера тогда был назначен Владимир Воробьев. При нем команда одержала четыре победы в четырех матчах. Сейчас "Металлург" - лидер регулярного чемпионата КХЛ.

52-летний Разин - экс-игрок "Металлурга". Главным тренером команды стал весной 2023 года. Через год "Металлург" под его руководством стал обладателем Кубка Гагарина.

Андрей Разин КХЛ Металлург хоккей
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