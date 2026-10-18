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Разин возглавил СКА

Москва. 18 октября. INTERFAX.RU - Андрей Разин стал новым главным тренером СКА, сообщает пресс-служба петербургского хоккейного клуба.

Соглашение рассчитано на два сезона.

Первый матч под руководством Разина СКА проведет 20 октября против екатеринбургского "Автомобилиста".

В воскресенье стало известно, что Разин покинул магнитогорский "Металлург" (с которым выигрывал Кубок Гагарина), а СКА расстался с Игорем Ларионовым.

В настоящее время СКА занимает восьмое место в Западной конференции, "Металлург" возглавляет сводную таблицу.

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