Роналду поддержал получившего тяжелую травму Кварацхелию

Москва. 21 октября. INTERFAX.RU - Португальский нападающий Криштиану Роналду выразил слова поддержки в адрес полузащитника ПСЖ и сборной Грузии Хвичи Кварацхелии, которому диагностировали разрыв крестообразной связки колена.

"Самые тяжелые битвы в футболе часто те, которые никто не видит. Я понимаю твои чувства, Квара. Но никогда не забывай, что тебя привело сюда, и не позволяй в трудные моменты сомневаться в том, насколько далеко ты можешь пройти. Держи в себе эту страсть. Твое лучшее еще впереди", - написал Роналду в соцсетях в комментариях под соответствующим постом Кварацхелии.

Футболист ПСЖ получил травму накануне в матче Лиги чемпионов против "Барселоны" (4:2 в пользу "Пари Сен-Жермен). В скором времени выступавший в России за "Локомотив" и "Рубин" грузин будет прооперирован. Характер травмы говорит о том, что игрок выбыл на несколько месяцев и в нынешнем сезоне, вероятно, больше не сыграет.