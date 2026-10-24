Франк Артига покинул пост главного тренера "Рубина"

Москва. 24 октября. INTERFAX.RU - "Рубин" отправил в отставку главного тренера Франка Артигу, сообщается на сайте казанского футбольного клуба.

Соответствующее решение принял президент правления клуба Марат Сафиуллин.

"Футбольный клуб "Рубин" благодарит испанского специалиста за работу и преданность делу, а также желает ему удачи в дальнейшей карьере", - говорится в сообщении.

Отставка последовала после субботнего поражения "Рубина" от самарских "Крыльев Советов" (0:2) в 12-м туре РПЛ. Оно стало для казанской команды третьим подряд, а безвыигрышная серия в РПЛ составляет сейчас шесть матчей.

Артига был назначен главным тренером казанской команды в январе 2026 года. Под руководством Артиги "Рубин" провёл 28 матчей, в которых одержал девять побед, 11 раз сыграл вничью и восемь игр проиграл.

Исполнять обязанности главного тренера "Рубина" будет входивший в тренерский штаб команды бывший ее игрок Олег Кузьмин.

Сейчас "Рубин" находится на 10-м месте в РПЛ, в его активе 12 очков.