Российский боксер Туков проведет претендентский бой по версии WBA

Москва. 6 ноября. INTERFAX.RU - Обладатель пояса WBA Gold россиянин Вадим Туков проведет поединок за звание обязательного претендента по версии WBA в среднем весе с аргентинцем Лукасом Бастидой.

Об этом сообщает пресс-служба RCC Boxing Promotions

Бой состоится 12 декабря в Екатеринбурге в рамках турнира RCC Boxing Promotions.

Туков – непобежденный боксер на профессиональном ринге. На его счету 17 побед (семь – нокаутом). На счету Бастиды 25 побед (15 – досрочные), четыре поражения и одна ничья.

Возглавит турнир, как сообщалось, бой между обладателем чемпионских титулов по версиям WBA, WBO, IBF в полутяжёлом весе россиянина Дмитрия Бивола и временного чемпиона WBO британца Каллума Смита.

У Бивола 25 побед (12 – нокаутом) и одно поражение. Смит выиграл 31 бой (22 – нокаутом), проиграл два.

Также в рамках шоу RCC Boxing Promotions двукратный чемпион мира, чемпион Европы россиянин Шарабутдин Атаев проведёт бой за звание регулярного чемпиона WBA в полутяжёлом весе с венесуэльцем Альберто Рамиресом.