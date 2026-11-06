Мужская сборная России выиграла золото ЧМ по прыжкам на батуте

Москва. 6 ноября. INTERFAX.RU - Мужская сборная России стала победителем командных соревнований на двойном минитрампе на чемпионате мира по прыжкам на батуте в китайском Нанкине.

Награды высшего достоинства завоевали Александр Бутько, Илья Пенкин, Дамиан Козьмин и Тимофей Голубенко. В финале российская команда набрала 26 баллов,

Серебряным призером стала сборная Португалии (22), бронзовым - команда США (19).

Это второе золото для сборной России на текущем мировом первенстве. Ранее женская команда одержала победу в соревнованиях на акробатической дорожке.