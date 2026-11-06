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СКА обыграл "Амур" в Хабаровске

Москва. 6 ноября. INTERFAX.RU - Петербургский СКА со счетом 3:2 одержал волевую победу над хабаровским "Амуром" в матче регулярного чемпионата КХЛ.

Игра прошла в Хабаровске.

Гости пропустили две шайбы в первом периоде (от Рауля Акмальдинова и Максима Кровякова), но во втором восстановили равновесие благодаря голам Никиты Зайцева и Владислава Романова. Победную шайбу на 52-й минуте забросил Рокко Гримальди.

Петербуржцы набрали 23 очка и занимают восьмое место в таблице Западной конференции.

"Амур" с аналогичным числом очков располагается на седьмой строчке на Востоке.

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