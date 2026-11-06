"Локомотив" проиграл "Рубину" и опустился на 15-е место в РПЛ

Москва. 6 ноября. INTERFAX.RU - Футболисты московского "Локомотива" со счетом 0:1 уступили казанскому "Рубину" в домашнем матче 14-го тура чемпионата России.

На 71-й минуте гол забил Егор Тесленко.

Сейчас у "Локомотива" 11 очков, команда опустилась на 15-е место в турнирной таблице и сейчас находится в зоне прямого вылета из Российской премьер-лиги.

"Рубин" - на седьмом месте, 18 очков.

Ранее сообщалось, что матч против "Рубина" будет последним для "Локомотива" под руководством главного тренера Михаила Галактионова.

Матчем "Локомотив" - "Рубин" открылась программа 14-го тура РПЛ.