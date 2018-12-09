Россиянин Логинов стал третьим в гонке преследования на этапе КМ по биатлону

Москва. 9 декабря. INTERFAX.RU - Российский биатлонист Александр Логинов финишировал третьим в гонке преследования, которая прошла в воскресенье в рамках первого этапа Кубка мира в словенской Поклюке.

После состоявшейся накануне спринтерской гонки он стартовал третьим и, допустив на четырех огневых рубежах один неточный выстрел, уступил первому месту 1,9 секунды.

Победителем гонки преследования стал триумфатор спринта норвежец Йоханнес Бе. Он промахнулся трижды, а дистанцию 12,5 км преодолел за 30 минут 20,4 секунды.

Второе место занял француз Антонен Гигонна, отставший от победителя на 0,1 секунды. При этом по итогам спринта он стартовал 11-м и не допустил сейчас ни одного промаха.

Помимо Логинова участие в гонке приняли еще несколько российских биатлонистов. В итоговом протоколе они разместились в следующем порядке: 24 (22-й номер старта).Евгений Гараничев – 3 промаха, 29 (27).Матвей Елисеев – 3, 41.(43).Эдуард Латыпов – 3.