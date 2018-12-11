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Определились соперники сборной России по футболу на отборочном этапе молодежного ЧЕ

Москва. 11 декабря. INTERFAX.RU - Жеребьевка группового этапа отборочного турнира молодежного чемпионата Европы-2021 (футболисты не старше 21 года) состоялась во вторник.

Как сообщает пресс-служба Российского футбольного союза (РФС). сборная России попала в группу 5, получив в соперники команды Сербии, Польши, Болгарии, Латвии и Эстонии.

Групповой раунд квалификации, в ходе которого участники турнира проведут по два матча с каждым соперником (дома и на выезде), стартует в марте 2019 года и завершится в октябре 2020 года. Напрямую в финальную часть молодежного Евро выйдут победители девяти групп. Две лучшие команды из числа финишировавших вторыми (без учета матчей против сборных, занявших шестые места в группах) определят еще одного участника турнира в стыковых играх, которые запланированы на 9-17 ноября 2020 года.

В финальной части чемпионата Европы U-21 в июне 2021 года примут участие 12 команд, в том числе хозяева турнира - сборные Венгрии и Словении.

Отечественная сборная дважды становилась победителем молодежного Евро. В 1980 и 1990 годах сборные СССР выигрывали турнир, финал которого состоял из двух игр (дома и на выезде), одолев команды ГДР и Югославии соответственно. Российская "молодежка" в последний раз играла на чемпионате Европы U-21 в 2013 году в Израиле.

Матчи группового этапа квалификации турнира пройдут в следующие даты: 18-20 марта 2019 года, 3-11 июня 2019 года, 2-10 сентября 2019 года, 7-15 октября 2019 года, 11-19 ноября 2019 года, 23-31 марта 2020 года, 31 августа - 8 сентября 2020 года и 5-13 октября 2020 года.

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Теги: футбол

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