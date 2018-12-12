Главный тренер ЦСКА назвал разгром "Реала" историческим с ложкой дегтя

Москва. 12 декабря. INTERFAX.RU - Главный тренер московского ФК ЦСКА Виктор Гончаренко выразил восторг игрой своей команды против мадридского "Реала" в матче Лиги чемпионов, прошедшем в Мадриде и завершившемся со счетом 3:0 в пользу армейцев.

"Думаю, мы были великолепны. Этот матч войдет в историю - выиграть крупно на таком стадионе ("Сантьяго Бернабеу" – ИФ) большое достижение. Это ко многому обязывает, теперь нужно становиться сильнее. Мы качественно оборонялись, хорошо поработали. Хотя ложка дегтя, конечно, есть - из-за четвертого места в группе, - приводит слова Гончаренко "Матч ТВ".

В матче против "Реала" ("Интерфакс" вел текстовую трансляцию встречи) в составе ЦСКА голы провели Федор Чалов (37 минута), Георгий Щенников (43)и Арнор Сигурдссон (73).

Однако московский клуб остался на четвертом месте в группе G: он набрал 7 очков, как и чешская "Виктория", которая со счетом 2:1 дома победила итальянскую "Рому". У "Виктории" есть преимущество по дополнительным показателям.

Таким образом, "Виктория" завоевала утешительную путевку в весеннюю стадию Лиги Европы УЕФА, ЦСКА выбыл из еврокубков, а "Реал" (набрал 12 очков) и "Рома" (9) ранее досрочно завоевали место в плей-офф Лиги чемпионов.