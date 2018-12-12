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Футболисты ЦСКА крупно победили "Реал", но вылетели из еврокубков

Есть обновление от 23:59

Армейцы провели три безответных гола на поле стадиона "Сантьяго Бернабеу" в Мадриде; так крупно "Реал" в еврокубках дома еще не проигрывал

Футболисты ЦСКА крупно победили "Реал", но вылетели из еврокубков
Фото: Reuters

Москва. 12 декабря. INTERFAX.RU - Московский футбольный клуб ЦСКА добился крупной победы над мадридским "Реалом" в матче шестого тура группового этапа Лиги чемпионов УЕФА.

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Встреча, прошедшая в Мадриде, завершилась со счетом 3:0 (2:0) в пользу ЦСКА. В его составе голы провели Федор Чалов (37 минута), Георгий Щенников (43)и Арнор Сигурдссон (73).

Однако московский клуб остался на четвертом месте в группе G: он набрал 7 очков, как и чешская "Виктория", которая со счетом 2:1 дома победила итальянскую "Рому". У "Виктории" есть преимущество по дополнительным показателям.

Таким образом, "Виктория" завоевала утешительную путевку в весеннюю стадию Лиги Европы УЕФА, ЦСКА выбыл из еврокубков, а "Реал" (набрал 12 очков) и "Рома" (9) ранее досрочно завоевали место в плей-офф Лиги чемпионов.

ЦСКА дважды победил "Реал" на групповом этапе, вписал себя в историю, как первая команда, крупно выигравшая мадридцев на их поле в еврокубках. Но, казалось бы, на столь мажорной ноте, прекращает выступление в нынешнем евросезоне.

Турнирный путь ЦСКА в Лиге чемпионов

ЦСКА напрямую попал в групповой этап Лиги чемпионов благодаря тому, что занял второе место по итогам чемпионата России-2017/18. В первом туре ЛЧ армейцы в гостях сыграли со счетом 2:2 с "Викторией": тогда московский клуб уступал с разницей в два мяча, но смог отыграться в компенсированное ко второму тайму время. Во втором туре команда Виктора Гончаренко на своем поле в "Лужниках" со счетом 1:0 взяла верх над "Реалом", после чего последовали два подряд поражения от "Ромы" (0:3 в "Риме" и 1:2 в Москве). В пятом туре москвичи дома проиграли "Виктории" – 1:2.

В итоге оба российских представителя в Лиге чемпионов выбыли из еврокубков по окончании группового этапа: ранее на четвертом месте в своей группе завершил выступление московский "Локомотив".

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Теги: футбол, Лига чемпионов УЕФА, ФК ЦСКА, ФК Реал

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