"Реал" - ЦСКА. Онлайн

Коллектив бильд-редакторов сайта "Интерфакс.ру" состоит из симпатичных девушек и небритого парня. Кто именно подготовил эту фотохронику, я не знаю (ведь я же в Мадриде, на "Сантьяго Бернабеу"!), но поделиться ею с вами хочу.