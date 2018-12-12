"Реал" - ЦСКА. Онлайн

Для того, чтобы занять третье место, команде Виктора Гончаренко достаточно сыграть вничью при условии если "Виктория" проиграет "Роме"
Армейцы, как вы догадываетесь, уже на стадионе
Мы на Сантьяго Бернабеу ⚽️ #РеалЦСКА pic.twitter.com/Ko1SmXneNb— ПФК ЦСКА Москва (@pfc_cska) December 12, 2018
О матче юношеских команд
ЦСКА уступил "Реалу" в Юношеской лиге УЕФА https://t.co/CGRrscU3hi— Интерфакс (@interfax_news) December 12, 2018
Коллектив бильд-редакторов сайта "Интерфакс.ру" состоит из симпатичных девушек и небритого парня. Кто именно подготовил эту фотохронику, я не знаю (ведь я же в Мадриде, на "Сантьяго Бернабеу"!), но поделиться ею с вами хочу.
Фотохроника 12 декабря https://t.co/1y7KKH0dkZ— Интерфакс (@interfax_news) December 12, 2018
Бросается в глаза отсутствие в стартовом составе "Реала" новоявленного обладателя "Золотого мяча" Луки Модрича, в запасе остался и Гарет Бейл
Состав ЦСКА на игру!
Наш состав на финальный матч года #РеалЦСКА— ПФК ЦСКА Москва (@pfc_cska) December 12, 2018
Акинфеев, Фернандес, Магнуссон, Бекао, Набабкин, Щенников, Обляков, Бистрович, Влашич, Сигурдссон, Чалов.
Запасные: Помазун, Чернов, Эрнандес, Нисимура, Кучаев, Бийол, Жамалетдинов. pic.twitter.com/34JjrVn0Eo
Но как бы ни закончилась игра ЦСКА сегодня, поблагодарим команду за выступление на турнире. Отдельно - за победу над "Реалом" в Москве. Спасибо и "Локомотиву", который старался, но не смог зацепиться за Лигу Европы.
Армейцам сегодня необходимо сыграть лучше чем "Виктория, которая сегодня дома принимает "Рому (тоже начнут в 20:55 по Москве)
"Реал" и "Рома" досрочно вышли в плей-офф Лиги чемпионов, а "Виктория" и ЦСКА проведут заочную борьбу за третье место, которое дает утешительную путевку в весеннюю стадию Лиги Европы УЕФА.
В настоящее время в группе G лидирует "Реал", набравший 12 очков. На втором месте идет итальянская "Рома" (9), на третьем – чешская "Виктория" (4), на четвертом – ЦСКА (4).
Игра пройдет на стадионе "Сантьяго Бернабеу" в Мадриде сегодня и стартует в 20:55 по московскому времени!
Здравствуйте, уважаемые любители футбола! Меня зовут Владимир Нардин и я проведу для вас текстовую трансляцию матча шестого тура группового этапа Лиги чемпионов УЕФА между мадридским "Реалом" и московским ЦСКА!
#Matchday! Заканчиваем год матчем с действующим победителем Лиги чемпионов!— ПФК ЦСКА Москва (@pfc_cska) December 12, 2018
⚽️ #РеалЦСКА
🏆 @ChampionsLeague
🕘 20:55 мск
🏟 Сантьяго Бернабеу
📺 #МатчТВ pic.twitter.com/ByqLg2V1Xa