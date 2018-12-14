"Зенит" уступил "Славии" в Лиге Европы

Москва. 14 декабря. INTERFAX.RU - Футболисты петербургского "Зенита" потерпели поражение от пражской "Славии" в матче шестого тура группового этапа Лиги Европы УЕФА.

Встреча, прошедшая в Праге в ночь на пятницу по московскому времени, завершилась со счетом 2:0 в пользу "Славии". В ее составе голы провели Яромир Змрхаль (32-я минута) и Мирослав Стох (41).

Поражение не повлияло на турнирные перспективы "Зенита": петербургский клуб ранее досрочно обеспечил себе выход в 1/16 финала с первого места в группе.

В другом матче группы C французский "Бордо" обыграл в Дании местную команду "Копенгаген" со счетом 1:0.

Таким образом, итоговое положение в группе выглядит следующим образом: 1."Зенит" - 11 очков, 2."Славия" - 10, 3."Бордо" - 7, 4."Копенгаген" - 5. Вместе с "Зенитом" от группы в плей-офф пробилась "Славия".