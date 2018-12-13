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"Краснодар" вышел в плей-офф Лиги Европы, "Спартак" выбыл из турнира

В последнем туре группового этапа "Краснодар" со счетом 0:3 уступил "Севилье", "Спартак" со счетом 0:2 проиграл "Вильярреалу"

"Краснодар" вышел в плей-офф Лиги Европы, "Спартак" выбыл из турнира
Противоположные эмоции испытали игроки "Севильи" (в белом) и "Краснодара" по ходу матча, завершившегося со счетом 3:0 в пользу испанцев; но обе команды вышли в плей-офф
Фото: Reuters

Москва. 13 декабря. INTERFAX.RU - Футбольный клуб "Краснодар" с крупным счетом уступил в Испании местной "Севилье" в матче шестого тура группового этапа Лиги Европы УЕФА.

Встреча завершилась со счетом 3:0 в пользу "Севильи".

Однако с учетом встречи в Турции, где местный "Акхисар" сыграл вничью (0:0) с бельгийским "Стандардом", "Краснодар" вышел в плей-офф со второго места в группе J.

Итоговое положение в группе выглядит следующим образом: 1."Севилья" (12 очков), 2."Краснодар" (12), 3."Стандард" (10), 4."Акхисар" (1).

Турнирный путь "Краснодара"

В чемпионате России-2017/18 "Краснодар" финишировал на четвертом месте в турнирной таблице и получил прямую путевку в групповую стадию Лиги Европы.

В первом туре "Краснодар" в гостях выиграл у "Акхисара" со счетом 1:0, во втором переиграл "Севилью" – 2:1. С аналогичным счетом российская команда затем в гостях уступила "Стандарду". После этого "Краснодар" выиграл два домашних матча подряд, причем оба – со счетом 2:1: он победил "Стандард" и "Акхисар".

"Спартаку" повезло меньше

В свою очередь, московский "Спартак" в Испании уступил "Вильярреалу" со счетом 0:2 "(Интерфакс" вел текстовую трансляцию встречи) и, в отличие от "Краснодара", не смог пробиться в весеннюю стадию турнира. Москвичи заняли последнее, четвертое место в группе G.

В другом матче группы "Рапид" на своем поле в Австрии обыграл шотландскую команду "Рейнджерс" со счетом 1:0.

Итоговое положение в группе G: 1."Вильярреал" (10 очков), 2."Рапид" (10), 3."Рейнджерс" (6), 4."Спартак" (5).

Турнирный путь "Спартака"

В чемпионате России-2017/18 "Спартак" финишировал на третьем месте и получил путевку в третий раунд квалификации Лиги чемпионов УЕФА. Однако команда не смогла пройти соперников из греческого ПАОКа и продолжила турнирный путь на групповой стадии Лиги Европы.

В первом туре спартаковцы уступили на выезде "Рапиду" – 0:2, во втором сыграли вничью с "Вильярреалом" – 3:3. После этого москвичи в гостях сыграли вничью с "Рейнджерс" – 0:0, а на своем поле вырвали у него победу со счетом 4:3. В пятом туре "Спартак" дома уступил "Рапиду" – 1:2.

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Теги: футбол, Лига Европы УЕФА

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