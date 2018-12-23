Спорт

Гараничев стал третьим в масс-старте на этапе Кубка мира по биатлону

Первым финишировал лидер общего зачета норвежец Йоханнес Бе

Москва. 23 декабря. INTERFAX.RU - Российский биатлонист Евгений Гараничев финишировал третьим в гонке с общего старта (15 км) на третьем этапе Кубка мира в чешском Нове-Место.

Он проиграл первому месту 54,1 секунды, не допустив ни одного неточного выстрела.

Победителем стал лидер общего зачета Кубка мира норвежец Йоханнес Бе, преодолевший дистанцию за 37 минут 25,2 секунды. Он не промахнулся ни разу.

Второе место занял француз Кентен Фийон Майе, с двумя промахами отставший от победителя на 46,5 секунды.

Остальные российские биатлонисты, принявшие участие в гонке, в итоговом протоколе разместились в следующем порядке: 15.Александр Логинов (6 промахов), 22.Дмитрий Малышко (3), 30.Матвей Елисеев (8).

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Теги: биатлон

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