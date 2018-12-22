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Норвежка Рейселанд выиграла гонку преследования на этапе КМ по биатлону

Лучшей из россиянок стала Юрлова-Перхт, финишировавшая 25-й

Москва. 22 декабря. INTERFAX.RU - Норвежская биатлонистка Марте Рейселанд стала победительницей гонки преследования (10 км), прошедшей в рамках третьего этапа Кубка мира в чешском Нове Место.

Она стартовала первой в качестве победительницы прошедшей ранее спринтерской гонки и преодолела дистанцию за 29 минут 53,5 секунды. На ее счету два промаха.

Второй стала итальянка Доротея Вирер. Она стартовала девятой и, допустив один неточный выстрел, отстала от победительницы на 0,2 секунды.

Третье место заняла представительница Швеции Ханна Эберг, стартовавшая шестой. У нее один промах и 4,7 секунды отставания от первого места.

Лучшей из россиянок стала Екатерина Юрлова-Перхт, финишировавшая 25-й (стартовала 31-й). Она допустила четыре промаха и уступила первому месту 2 минуты 30,8 секунды.

Остальные российские биатлонистки, принявшие участие в гонке, в итоговом протоколе разместились в следующем порядке: 39 (10-й номер старта).Ирина Старых (6 промахов), 42 (38).Анастасия Морозова (6).

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Теги: биатлон

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