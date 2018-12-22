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Россиянин Логинов стал вторым в гонке преследования на этапе КМ по биатлону

В тройке сильнейших он разместился между братьями Бе из Норвегии

Россиянин Логинов стал вторым в гонке преследования на этапе КМ по биатлону
Российский биатлонист Александр Логинов
Фото: EPA/ТАСС

Москва. 22 декабря. INTERFAX.RU - Российский биатлонист Александр Логинов финишировал вторым в гонке преследования, прошедшей в чешкой Нове Место в рамках третьего этапа Кубка мира.

По итогам прошедшего накануне спринта он стартовал вторым и, допустив четыре неточных выстрела, отстал от победителя гонки преследования на 6,2 секунды.

Первое место занял победитель спринтерской гонки норвежец Йоханнес Бе, который также промахнулся четыре раза. На преодоление дистанции (12,5 км) он потратил 31 минуту 59 секунд. Третьим стал его брат Тарьей Бе, с одним промахом отставший от него на 23,9 секунды (стартовал восьмым).

Остальные российские биатлонисты, принявшие участие в гонке, в итоговом протоколе разместились в следующем порядке: 11 (18-й номер старта). Матвей Елисеев (4 промаха), 13 (30).Евгений Гараничев (1), 29 (14).Дмитрий Малышко (8).

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Теги: биатлон, Александр Логинов

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