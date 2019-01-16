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Глава "Газпром нефти" Дюков стал единственным кандидатом в президенты РФС

Новый глава футбольного союза должен быть избран на следующей неделе

Глава "Газпром нефти" Дюков стал единственным кандидатом в президенты РФС
Генеральный директор "Газпром нефть" Александр Дюков
Фото: ТАСС, Михаил Терещенко

Москва. 16 января. INTERFAX.RU - Избирком Российского футбольного союза зарегистрировал только одного кандидата на выборы президента РФС, которые состоятся в следующий вторник, говорится в сообщении пресс-службы РФС. Им оказался глава "Газпром нефти" Александр Дюков, которого выдвинули 63 организации - члена РФС.

На прошлой неделе Дюков направил в избирком Российского футбольного союза заявление о согласии баллотироваться на пост президента РФС.

С марта 2008 года по май 2017 года Александр Дюков являлся президентом петербургского футбольного клуба "Зенит". За это время команда трижды становилась чемпионом России (в 2010, 2012 и 2015 гг.), дважды - обладателем Кубка России (в 2010, 2016 гг.), Кубка UEFA и Суперкубка UEFA (в 2008 г.)

Выборы президента РФС назначены на 22 января. Должность главы союза стала вакантной после ухода в отставку вице-премьер Виталия Мутко.

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Теги: Александр Дюков, РФС

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