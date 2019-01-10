Глава "Газпром нефти" Дюков согласился баллотироваться на пост президента РФС

Москва. 10 января. INTERFAX.RU - Глава "Газпром нефти" Александр Дюков в четверг направил в избирком Российского футбольного союза (РФС) письменное заявление о согласии баллотироваться на пост президента РФС, сообщил "Интерфаксу" представитель Дюкова.

"Подтверждаем, что сегодня в избирком РФС было направлено письменное заявление Александра Дюкова о согласии баллотироваться на пост президента РФС", - сказал собеседник агентства.

Ранее ряд членов РФС - региональных организаций сообщили, что выдвинули главу "Газпром нефти" Александра Дюкова на пост президента РФС.

Российский футбольный союз заявил, что опубликует список кандидатов в президенты организации до 16 января.

С марта 2008 года по май 2017 года Александр Дюков являлся президентом петербургского футбольного клуба "Зенит". За это время клуб трижды становился чемпионом России (в 2010, 2012 и 2015 гг.), дважды - обладателем Кубка России (в 2010, 2016 гг.), Кубка UEFA и Суперкубка UEFA (в 2008 г.)

С 2008 года Дюков является председателем совета директоров клуба "Зенит".

Также Дюков возглавляет комитет программ развития футбола Российского футбольного союза

Как сообщалось, 22 февраля состоится конференция РФС, на которой пройдут выборы президента РФС.

Вице-премьер Виталий Мутко 19 декабря подал в отставку с поста президента РФС. В декабре прошлого года он приостановил свою деятельность на посту президента РФС на время разбирательства в Спортивном арбитражном суде. Мутко подал иск в суд из-за того, что МОК пожизненно отстранил его от посещения Олимпиад.

Мутко возглавлял РФС с апреля 2005 по ноябрь 2009 года, а также с сентября 2015 года по декабрь текущего года.