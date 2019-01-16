Николаев из "КАМАЗ-Мастер" вернул лидерство в общем зачете "Дакара"

Москва. 16 января. INTERFAX.RU - Экипаж Эдуарда Николаева из российской команды "КАМАЗ-Мастер" стал победителем девятого этапа ралли-рейда "Дакар" в зачете грузовиков.

Вторым стал белорус Сергей Вязович (MAZ), третьим – еще один представитель "КАМАЗ-Мастер", Дмитрий Сотников.

Победа на этапе позволила Николаеву вернуть сутками ранее утраченное лидерство в генеральной классификации зачета грузовиков. На второе место опустился Сотников, третье по-прежнему занимает голландец Жерар де Рой (Iveco).

Ранее два экипажа российской команды досрочно завершили гонку: экипаж Андрея Каргинова дисквалифицирован из-за наезда на зрителя, экипаж Айрата Мардеева выбыл из борьбы из-за технических проблем.

Ралли-рейд "Дакар" в нынешнем году проходит в 41-й раз. Он стартовал 6 января и финиширует 17 января. Гонка проходит по территории Перу. Остался последний, 10-й этап.

"КАМАЗ-Мастер" является самой титулованной командой "Дакара" в зачете грузовиков. Она - 15-кратный победитель знаменитого ралли-рейда. На втором месте по победам Tatra (6 раз), на третьем - Mercedes (5).

Что касается пилотов, то чаще всего "Дакар" в классе грузовиков выигрывал Владимир Чагин - нынешний руководитель "КАМАЗ-Мастер", на его счету 7 побед. На одну победу меньше у чеха Карела Лопрайса. На третьем месте идет Николаев – три победы. Он - действующий победитель "Дакара".