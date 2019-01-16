Экипаж Сотникова выиграл восьмой этап "Дакара" и возглавил зачет грузовиков

Москва. 16 января. INTERFAX.RU - Экипаж Дмитрия Сотникова из российской команды "КАМАЗ-Мастер" стал победителем восьмого этапа ралли-рейда "Дакар" в зачете грузовиков.

Второе место занял белорус Сергей Вязович (MAZ), третье – голландец Жерар де Рой (Iveco).

Еще один представитель "КАМАЗ-Мастер", трехкратный и действующий чемпион "Дакара" Эдуард Николаев стал пятым.

Результаты восьмого этапа гонки привели к смене лидера генеральной классификации в зачете грузовиков: на первое место со второго поднялся экипаж Сотникова, в обратном направлении проследовал экипаж Николаева, лидировавший с первого этапа "Дакара". Третью строчку продолжает занимать экипаж де Роя.

Ранее два экипажа российской команды досрочно завершили гонку: экипаж Андрея Каргинова дисквалифицирован из-за наезда на зрителя, экипаж Айрата Мардеева выбыл из борьбы из-за технических проблем.

Ралли-рейд "Дакар" в нынешнем году проходит в 41-й раз. Он стартовал 6 января и финиширует 17 января. Гонка проходит по территории Перу.

"КАМАЗ-Мастер" является самой титулованной командой "Дакара" в зачете грузовиков. Она - 15-кратный победитель знаменитого ралли-рейда. На втором месте по победам Tatra (6 раз), на третьем - Mercedes (5).

Что касается пилотов, то чаще всего "Дакар" в классе грузовиков выигрывал Владимир Чагин - нынешний руководитель "КАМАЗ-Мастер", на его счету 7 побед. На одну победу меньше у чеха Карела Лопрайса. На третьем месте идет Николаев – три победы.