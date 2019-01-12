Экипаж Каргинова из "КАМАЗ-Мастер" снят с "Дакара" из-за наезда на зрителя

Москва. 12 января. INTERFAX.RU - Организаторы ралли-рейда "Дакар" дисквалифицировали экипаж Андрея Каргинова из российской команды "КАМАЗ-Мастер", выступающей в зачёте грузовиков.

Как сообщает пресс-служба команды, решение принято в связи с инцидентом в ходе пятого этапа гонки: грузовик, которым управлял Каргинов, задел одного из зрителей.

"После старта на скоростном спецучастке на его машине вышел из строя редуктор переднего моста, экипаж ехал на заднем приводе, с большим трудом преодолевая дюны. На одном из сложных подъемов в песках собралось большое количество хаотично стоявших групп зрителей. Пилот пытался преодолеть подъем и объехать находившуюся на дюне группу людей. Зрители стали убегать с траектории движущегося грузовика. Но один из них споткнулся в мягком песке и ногой попал под заднее колесо машины. Пилот не видел этого момента и о случившемся узнал только по приезде на бивуак", - говорится в сообщении.

"К большому сожалению, решение организаторов ралли по данному случаю оказалось чрезвычайно жестким - экипаж Каргинова дисквалифицирован с гонки", - подчеркивается в заявлении.

"Команда "КАМАЗ-мастер" сожалеет о случившемся и готова оказать всяческое содействие в лечении пострадавшего, если это будет необходимо", - отмечается в тексте сообщения.

Ранее сообщалось, что на пятом этапе гонки, завершившемся в ночь 12 января по московскому времени, экипаж Каргинова занял четвертое место. В генеральной классификации зачёта грузовиков он располагался на третьей строчке. Лидирует экипаж Эдуарда Николаева, также из команды "КАМАЗ-Мастер".

Ралли-рейд "Дакар" проходит в 41-й раз. Он стартовал 6 января и финиширует 17 января. Гонка проходит по территории Перу.