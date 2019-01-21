Футболисты ЦСКА провели пять голов в ворота "Венспилса" в товарищеском матче

Москва. 21 января. INTERFAX.RU - Московский футбольный клуб ЦСКА добился крупной победы над латвийским "Венспилсом" в первом товарищеском матче, прошедшем на первом подготовительном к весенней части сезона сборе.

Встреча, прошедшая в испанской Кампоаморе, завершилась со счетом 5:0 в пользу ЦСКА. В его составе голы провели Абель Эрнандес (7-я минута), Такума Насимура (24), Тимур Жамалетдтинов (27), Алан Дзагоев (55, с пенальти), Яки Бийл (86).

Предыдущий матч ЦСКА провел 12 декабря 2018 года в Мадриде, где московский клуб разгромил местный "Реал" со счетом 3:0. Это был матч шестого тура группового этапа Лиги чемпионов. Эта победа, однако, не помогла армейцам избежать вылета из еврокубков: ЦСКА занял четвертое место в своей группе.