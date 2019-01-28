Дубль Капризова принес победу ЦСКА над минским "Динамо" в матче КХЛ

Москва. 28 января. INTERFAX.RU - Московский ЦСКА в овертайме победил минское "Динамо" в домашнем матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги (КХЛ).
Поединок, состоявшийся на "ЦСКА-Арене" в понедельник, завершился со счетом 3:2 (0:0, 0:2, 2:0, 1:0). Дубль на счету Кирилла Капризова, одну из шайб он забросил в дополнительное время. Армейцы вернули лидерство в Западной конференции КХЛ, опередив в турнирной таблице петербургский СКА.
Столичное "Динамо" на своем льду обыграло одноклубников из Риги - 3:2 (0:1, 1:1, 2:0).
В Череповце "Северсталь" по буллитам одолела подмосковный "Витязь" - 2:1 (0:0, 0:1, 1:0, 0:0, 1:0).
В Шанхае "Куньлунь Ред Стар" нанес поражение омскому "Авангарду" - 5:2 (2:0, 1:0, 2:2).