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Спорт КХЛ-2018/19

СКА разгромил рижское "Динамо" и вышел в лидеры КХЛ

На второе место опустился ЦСКА, уступивший "Барысу"

Москва. 26 января. INTERFAX.RU - Хоккеисты петербургского СКА добились крупной победы над рижским "Динамо" в матче очередного тура регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги (КХЛ).

Встреча, прошедшая в Петербурге, завершилась со счетом 7:1 (2:1, 4:1, 1:0) в пользу СКА.

Команда из Санкт-Петербурга набрала 87 очков и возглавила как Западную конференцию КХЛ, так и сводную таблицу регулярного чемпионата. На один балл она опередила московский ЦСКА который на своем льду со счетом 2:5 (0:2, 1:2, 1:1) уступил астанинскому "Барысу".

В еще одном из состоявшихся в субботу матчей "Ак Барс" на своем льду в Казани потерпел поражение от челябинского "Трактора".

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Теги: хоккей, КХЛ

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