Макгрегор счел справедливой свою дисквалификацию за драку после боя с Нурмагомедовым

Москва. 30 января. INTERFAX.RU - Ирландский боец смешанных боевых искусств Конор Макгрегор считает справедливым решение Атлетической комиссии штата Невада дисквалифицировать его на полгода и оштрафовать на $50 тыс. за участие в потасовке после боя с россиянином Хабибом Нурмагомедовым.

"Я благодарен Атлетической комиссии штата Невада за справедливую оценку всех обстоятельств драки. Я не хотел той ночью ударить родственника моего оппонента, но так получилось. Я рассчитываю скоро вернуться на ринг. Спасибо всем", - написал боец в своем твиттере.

Накануне сообщалось, что Атлетическая комиссия штата Невада приняла решение дисквалифицировать Макгрегора на полгода и оштрафовать на $50 тыс. Макгрегор имеет право вернуться на ринг 6 апреля.

7 октября 2018 года после боя с Нурмагомедовым за титул чемпиона UFC в легком весе Макгрегор подрался с бойцами из команды соперника. Потасовка произошла в октагоне.

Комментируя решение по Макгрегору, председатель NSAC Энтони Марнелл подчеркнул, что ирландец защищался во время конфликта, который спровоцировал Нурмагомедов.

Между тем, исполнительный директор NSAC Боб Беннетт на слушаниях отметил, что предбоевая риторика Макгрегора, спровоцировавшая россиянина на агрессивное поведение, в дальнейшем должна быть недопустима в ММА.

Относительно Нурмагомедова комиссия приняла решение о дисквалификции на девять месяцев и штрафе в 500 тыс. долларов. Оба бойца не присутствовали на заседании комиссии.

Нурмагомедов защитил титул, победив Макгрегора в четвертом раунде благодаря удушающему приему. Сразу после остановки поединка россиянин выпрыгнул за октагон и напал на тренера Макгрегора по джиу-джитсу Денниса Диллона. Это спровоцировало массовую драку в зале. Несколько бойцов из команды россиянина выскочили на ринг, где обменялись ударами с Макгрегором и его людьми.

Штраф в полмиллиона долларов, который получил Х.Нурмагомедов, будет удержан с его призовых за бой ($2 млн).