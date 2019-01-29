Нурмагомедов дисквалифицирован на девять месяцев за драку после боя с Макгрегором

Москва. 29 января. INTERFAX.RU - Российский боец ММА Хабиб Нурмагомедов дисквалифицирован на девять месяцев за потасовку после боя с ирландцем Конором Макгрегором.

"Девять месяцев отстранения", - сказал один из участников заседания Атлетической комиссии штата Невада (NSAC), которое транслировалось в интернете во вторник.

Также Нурмагомедов должен выплатить штраф в размере $500 тыс.

Поединок прошел 7 октября и закончился победой россиянина над ирландцем. Таким образом, Нурмагомедов защитил чемпионский пояс в легком весе. После окончания поединка в зале состоялась потасовка с участием Нурмагомедова и окружением Макгрегора.