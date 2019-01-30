Спорт

Макгрегор отстранен на полгода за драку после боя с Нурмагомедовым

Он также должен выплатить штраф в размере 50 тысяч долларов

Москва. 30 января. INTERFAX.RU - Ирландский боец смешанных боевых искусств (ММА) Конор Макгрегор дисквалифицирован на полгода и оштрафован на 50 тысяч долларов за потасовку после боя с россиянином Хабибом Нурмагомедовым.

Такое решение во вторник приняла Атлетическая комиссия штата Невада (NSAC), чье заседание транслировалось в интернете. Макгрегор имеет право вернуться на ринг 6 апреля.

7 октября 2018 года после боя с Нурмагомедовым за титул чемпиона UFC в легком весе Конор Макгрегор подрался с бойцами из команды соперника. Потасовка произошла в октагоне.

Комментируя решение по Макгрегору, председатель NSAC Энтони Марнелл подчеркнул, что ирландец защищался во время конфликта, который спровоцировал Нурмагомедов.

Между тем, исполнительный директор NSAC Боб Беннетт на слушаниях отметил, что предбоевая риторика Конора Макгрегора, спровоцировавшая россиянина на агрессивное поведение, в дальнейшем должна быть недопустима в ММА.

Относительно Хабиба Нурмагомедова комиссия приняла решение о дисквалификации на девять месяцев и штрафе в 500 тысяч долларов. Оба бойца не присутствовали на заседании комиссии.

Нурмагомедов защитил титул, победив Макгрегора в четвертом раунде благодаря удушающему приему. Сразу после остановки поединка россиянин выпрыгнул за октагон и напал на тренера Макгрегора по джиу-джитсу Денниса Диллона. Это спровоцировало массовую драку в зале. Несколько бойцов из команды россиянина выскочили на ринг, где обменялись ударами с Макгрегором и его людьми.

Штраф в полмиллиона долларов, который получил Нурмагомедов, будет удержан с его призовых за бой (2 млн долларов).

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Теги: Конор Макгрегор, MMA

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