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Паралимпийский комитет России назвал запоздалым решение МПК о восстановлении членства

Москва. 8 февраля. INTERFAX.RU - Паралимпийский комитет России (ПКР) считает правильным, но несколько запоздалым решение Международного паралимпийского комитета (МПК) восстановить ПКР с 15 марта 2019 года.

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"Паралимпийский комитет России приветствует решение МПК. Хотя оно представляется нам запоздалым и небезусловным, оно, тем не менее, позволит нам решать основные проблемы полноценной подготовки и участия сборных команд России в XVI Паралимпийских летних играх 2020 года в Токио (Япония). Как говорится, лучше поздно, чем никогда", - отмечается в сообщении ПКР.

В пятницу стало известно, что МПК частичном восстановил членство ПКР. "МПК объявил 8 февраля, что при определенных условиях снимает отстранение ПКР до 15 марта, когда будут объявлены дополнительные критерии восстановления", - говорится в заявлении МПК.

Единственным не выполненным Россией пунктом из 70 условий осталось признание доклада независимого эксперта Всемирного антидопингового агентства Ричарда Макларена.

Как заявил глава Международного паралимпийского комитета Эндрю Парсонс, в МПК осознают, что Россия, скорее всего, никогда не признает позиций доклада Макларена.

Он отметил, что российские спортсмены смогут выступить на Паралимпиадах 2020 и 2022 годов только при соблюдении строгих критериев. По его словам, паралимпийцы из РФ и после решения разрешить им выступать на паралимпиадах останутся самыми часто тестируемыми участниками соревнований.

Членство Паралимпийского комитета России в МПК было приостановлено в августе 2016 года на основании выводов доклада Макларена.

Теги: Паралимпийский комитет России

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